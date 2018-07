New York (SID) - Sabine Lisicki hat bei den US Open in New York den Sprung ins Viertelfinale verpasst und ist als letzter deutscher Tennisprofi ausgeschieden. Die Weltranglisten-24. aus Berlin verlor trotz einer phasenweise guten Vorstellung mit 7:6 (8:6), 5:7, 2:6 gegen die an Position zwei gesetzte Simona Halep (Rumänien).

Den ersten Durchgang hatte die Außenseiterin, die damit zum vierten Mal in Folge gegen Halep verlor, nach der Abwehr von zwei Satzbällen noch gewonnen. In der Folge konnte Lisicki aber nicht von dem Umstand profitieren, dass Halep von einer Oberschenkelverletzung stark gehandicapt war.