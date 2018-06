Tunis (dpa) - Tunesiens Regierung befürchtet einen Terroranschlag. Das berichtete die Nachrichtenagentur TAP unter Berufung auf eine Quelle im Innenministerium. Demnach planen Terroristen mit Autobomben und Sprengstoffgürteln Attentate auf sensible und wichtige Orte in der Hauptstadt Tunis. Mehrere Straßen in der Hauptstadt seien für den Verkehr gesperrt worden. Zudem sei die Anweisung gegeben worden, die Streifen von Sicherheitskräften zu verstärken. Im Juni hatte ein Tunesier nahe dem Badeort Sousse 38 Urlauber getötet. Im März starben bei einem Angriff auf ein Museum in Tunis mehr als 20 Touristen.

