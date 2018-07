Bangkok (AFP) Ein gleißender Meteorschweif am helllichten Tag hat am Montag die Thailänder in seinen Bann gezogen. Das ungewöhnliche Phänomen fand umso stärkere Beachtung, als es durch Aufnahmen von automatischen Kameras festgehalten wurde - und in der Folge Einzug in die sozialen Netzwerke hielt.

