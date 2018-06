Nablus (AFP) Gut einen Monat nach einem Brandanschlag auf ein Haus im palästinensischen Westjordanland ist nach einem Kleinkind und dessen Vater auch die Mutter gestorben. Die 26-jährige Riham Dawabscheh sei ihren damals erlittenen Verletzungen erlegen, sagte eine Sprecherin des behandelnden Tel-Haschomer-Krankenhauses in Tel Aviv der Nachrichtenagentur AFP. Die Palästinenserin hatte demnach bei dem Anschlag am 31. Juli Vebrennungen dritten Grades an 80 Prozent ihrer Körperoberfläche erlitten.

