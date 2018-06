Durban (AFP) Das Tempo der Waldvernichtung ist in den vergangenen 25 Jahren um mehr als die Hälfte gedrosselt worden. Trotzdem sind seit 1990 Waldflächen von der Größe Südafrikas verschwunden, wie die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Montag mitteilte. Gab es vor einem Vierteljahrhundert noch 4,128 Milliarden Hektar Wald, so sind es jetzt nur noch 3,999 Milliarden Hektar - 3,1 Prozent weniger.

