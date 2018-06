Kairo (AFP) Die ägyptischen Sicherheitskräfte haben bei einem Einsatz im Norden der Sinai-Halbinsel nach eigenen Angaben 29 Extremisten getötet. Auch zwei Soldaten seien ums Leben gekommen, als ihr Fahrzeug über eine Militärbombe gefahren sei, teilten die Streitkräfte am Dienstag mit. Der Einsatz im Morgengrauen richtete sich demnach gegen mutmaßliche Dschihadisten-Verstecke in Rafah an der Grenze zum Gazastreifen, in Scheich Suweid sowie in Al-Arich.

