Berlin (SID) - Dirk Nowitzki und die deutschen Basketballer haben ihr drittes EM-Vorrundenspiel gegen die Türkei nach einem völlig verschlafenen Start 75:80 (24:41) verloren und damit die Chance auf einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale vergeben. Zwei Tage nach der unglücklichen Niederlage gegen Serbien (66:68) präsentierte sich die Mannschaft von Bundestrainer Chris Fleming in Berlin über weite Strecken schwach.

Vor den ausstehenden Partien in der stark besetzten Gruppe B am Mittwoch gegen Italien und am Donnerstag gegen Spanien (beide 17.45 Uhr/ARD) steht die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nun gehörig unter Druck.

Bester Werfer der Gastgeber vor 13.050 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof war Dennis Schröder mit 22 Punkten. Superstar Nowitzki kam auf 15 Zähler gegen die Türken, die das DBB-Team vor zweieinhalb Wochen beim Supercup in Hamburg noch geschlagen hatte.