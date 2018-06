Berlin (dpa) - Die deutschen Basketballer stehen bei der EM mit der Vorrunde in Berlin vor dem Aus. Das Team um Superstar Dirk Nowitzki verlor im Schlüsselspiel gegen die Türkei mit 75:80 und kassierte damit die zweite Niederlage im dritten Spiel. Nur bei einem Sieg gegen Italien am Mittwoch (17.45 Uhr/ARD) hat die deutsche Mannschaft noch eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Bester Werfer in einem enttäuschenden deutschen Team war NBA-Profi Dennis Schröder mit 24 Punkten. Nowitzki setzte kaum Akzente und kam auf 15 Zähler.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.