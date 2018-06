Brasília (AFP) Angesichts der Massenflucht aus dem Bürgerkriegsland Syrien wollen auch lateinamerikanische Staaten mehr Flüchtlinge aufnehmen. Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wies am Montag sein Außenministerium an, alles für den Empfang von 20.000 zusätzlichen Syrern vorzubereiten. Brasiliens Staatschefin Dilma Rousseff sagte, ihr Land nehme syrische Flüchtlinge in diesen Krisenzeiten "mit offenen Armen" auf. Auch Chile erklärte sich zur Aufnahme von Geflüchteten bereit.

