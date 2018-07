Frankfurt/Main (AFP) Vor dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat am Dienstagnachmittag die Verhandlung über einen Antrag auf einstweilige Verfügung begonnen, mit dem die Lufthansa die neue Streikrunde der Pilotengewerkschaft Cockpit stoppen will. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin hält die Lufthansa die Ausstände für unrechtmäßig, da der Arbeitskampf auch um das "Wings"-Sparkonzept und damit um eine unternehmerische Entscheidung geführt werde. Zudem sehe die Lufthansa durch den Streik das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verletzt, weil es "unmöglich" sei, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn Ausstände Stück für Stück ausgeweitet würden.

