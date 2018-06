Nürnberg (AFP) Mit dem Anstieg der Erwerbstätigenzahl ist in Deutschland auch die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden weiter gestiegen - allerdings nur moderat, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das Arbeitsvolumen, also die tatsächlich geleistete Arbeitszeit aller Arbeitnehmer, Selbstständigen und mithelfenden Angehörigen ohne Urlaub, Elternzeit und Fehltage, erhöhte sich im zweiten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. "Nach jahrelanger Flaute" zog nach Angaben des IAB-Ökonomen Enzo Weber allerdings die Entwicklung der Produktivität wieder "deutlich" an. Die sogenannte Stundenproduktivität lag um ein Prozent höher als im Vorjahresquartal.

