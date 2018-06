Berlin (AFP) Das Bundesbildungsministerium will in den kommenden zehn Jahren mit bis zu 180 Millionen Euro Projekte gegen Analphabetismus bei Erwachsenen fördern. "Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können, fühlen sich häufig ausgeschlossen, denn in der modernen technik- und dienstleistungsorientierten Arbeitswelt sind diese Fähigkeiten das Fundament für gesellschaftliche Teilhabe und sichere Beschäftigung", sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) am Dienstag in Berlin. Mehr Menschen müssten den Mut finden, "auch in späteren Lebensphasen ihre Fähigkeiten im Lesen und Schreiben zu verbessern".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.