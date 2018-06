Berlin (AFP) Angesichts tausender Asylbewerber aus Syrien in Deutschland fordert die CSU, Flüchtlinge auch in das Bürgerkriegsland abzuschieben. "Nicht überall in Syrien wird gekämpft", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Max Straubinger, am Dienstag dem Tageszeitungszusammenschluss Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es gebe auch in Syrien Regionen, in denen man leben könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.