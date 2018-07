Kopenhagen (AFP) Dänemark hat am Dienstag eine erste Gruppe von Flüchtlingen nach Deutschland zurückgeschickt, von wo sie in das skandinavische Land eingereist waren. "Das sind Menschen, die kein Asyl (in Dänemark) wollen und die deshalb illegal hier sind", erklärte die Polizei im Süden des Landes am Dienstag. "Sie wurden abgeschoben und dürfen zwei Jahre lang nicht mehr einreisen." Demnach wurde zunächst eine Gruppe von 20 Flüchtlingen per Bus an die deutsche Grenze gebracht. Weitere würden nach der Bearbeitung der Papiere folgen.

