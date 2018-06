Röszke (AFP) Hunderte Flüchtlinge haben Medienberichten zufolge am Dienstag eine Polizeiabsperrung in Ungarn in der Nähe der serbischen Grenze durchbrochen. Männer, Frauen und Kinder machten sich zu Fuß auf in Richtung Nordosten, teils entlang einer Eisenbahnlinie. Sie gehörten zu einer Gruppe von etwa 1500 Flüchtlingen, die bei dem Grenzort Röszke im Süden Ungarns über Stunden auf ihre Registrierung gewartet hatten. Polizisten folgten den Menschen, ließen sie aber weiterziehen.

