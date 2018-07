Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoglu haben sich in einem Telefonat über die aktuelle Flüchtlingskrise ausgetauscht. Merkel habe "die enormen türkischen Leistungen" bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen vor allem aus den Nachbarländern Syrien und Irak anerkannt, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin mit. Die Kanzlerin und Davutoglu seien sich einig, "dass es zur Linderung der aktuellen Flüchtlingskrise einer solidarischen Kraftanstrengung der gesamten internationalen Gemeinschaft bedarf".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.