Paris (AFP) Nach scharfer Kritik wegen einer möglichen Verschiebung hat die französische Regierung das Ziel einer Abschaltung des umstrittenen elsässischen Atomkraftwerks Fessenheim bis 2017 bestätigt. Umweltministerin Ségolène Royal "hat nicht von 2018 für die Schließung von Fessenheim gesprochen", hieß es am Dienstagabend aus Regierungskreisen in Paris. Eine Aussage Royals zuvor war als Verschiebung des Termins verstanden worden und hatte Kritik auch in Deutschland ausgelöst.

