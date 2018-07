Berlin (AFP) Das Bundesumweltministerium hat neben Festnetztelefonen erstmals auch Staubsauger mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) prämierte am Dienstag bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin drei schnurlose Telefone der Deutschen Telekom und zwei Staubsauger des Herstellers AEG/Electrolux mit dem Umweltzeichen der Bundesregierung. Sie erklärte, es sei "sehr nützlich, dass der Blaue Engel in neue Produktgruppen vordringt".

