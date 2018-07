Gütersloh (AFP) Bei der Verwirklichung der neuen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen schneidet Deutschland trotz Defiziten in einigen Bereichen im Vergleich mit anderen Industriestaaten gut ab. In einer von der Bertelsmann Stiftung am Dienstag in Gütersloh vorgestellten Studie landet Deutschland unter den 34 untersuchten Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf Rang sechs. Viele Industrieländer laufen demnach Gefahr die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung zu verfehlen.

