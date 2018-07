Heilbronn (AFP) Ein technischer Defekt hat nach ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag ein Feuer in einem Wohncontainer für Flüchtlinge im baden-württembergischen Eppingen ausgelöst. Hinweise auf Brandstiftung liegen nicht vor, teilten die Ermittler in Heilbronn mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Bewohner des Containers hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in ihrer Unterkunft befunden.

