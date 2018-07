Straßburg (AFP) Der für Flüchtlinge zuständige EU-Kommissar Avramopoulos Dimitris rechnet angesichts des massiven Andrangs von Migranten in die EU nicht mit einer raschen Lösung dieses Problems. "Die Krise ist nicht von heute auf morgen zu bewältigen", sagte der Grieche am Dienstag vor dem Europaparlament in Straßburg. "Die dramatischen Entwicklungen haben uns überrollt", räumte er ein. Notwendig seien nun große Anstrengungen, "möglicherweise während mehrerer Jahre". Das Thema bleibe "eine Herausforderung", dies zeige die gegenwärtige Diskussion unter den EU-Staaten.

