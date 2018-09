Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat ein umfassendes und unbefristetes EU-weites Klonverbot für Nutztiere gefordert. Auch der Import von geklonten Tieren und Lebensmittelprodukten, die mit ihnen hergestellt werden, soll untersagt werden. Darauf zielt eine Verordnung ab, die das Parlament am Dienstag in erster Lesung mit großer Mehrheit verabschiedet hat. Nach dem Willen der EU-Volksvertretung soll das Verbot nicht nur für die geklonten Tiere selbst gelten, sondern auch für deren Nachkommen. Zudem soll auch die Vermarktung von Zuchtmaterial geklonter Tiere - Sperma, Eizellen und Embryonen - in der gesamten EU untersagt werden.

