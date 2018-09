Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will mit ihrem Aktionspaket zur Lösung der Milchkrise zugleich auch Flüchtlingen helfen. Die Behörde arbeite daran, beides "unter einen Hut zu bringen", wie am Dienstag aus Kommissionskreisen in Brüssel verlautete. "Wir arbeiten an einem Plan, der Flüchtlinge in Europa betreffen würde", hieß es weiter.

