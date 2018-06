Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat das Einfuhrverbot für Robbenprodukte in die EU verschärft. Das Straßburger Parlament hob am Dienstag eine Ausnahmeregelung aus dem Jahre 2009 auf, die bisher den Handel mit Robbenprodukten erlaubte, sofern diese aus der Jagd zum Schutz von Fischbeständen stammen. Diese Produkte - etwa Robbenfleisch oder Kleidungsstücke aus Robbenfell - dürfen nun nicht mehr in der EU vermarktet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.