London (dpa) - Das Rätselraten um den neuen James-Bond-Song ist beendet: Der britische Sänger und vierfache Grammy-Gewinner Sam Smith singt das Titellied "Writing's On The Wall". Der 23-Jährige sagte im britischen Radio 1, er habe das Drehbuch gelesen und dann in gerade mal 20 Minuten einen Titelsong dazu geschrieben - das sei Rekord für ihn. Details verriet Smith noch nicht. Am Tag zuvor hatte er bereits ein Bild eines Rings mit dem Logo der Organisation "Spectre" ins Netz gestellt, nach der der neue Bond-Film benannt ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.