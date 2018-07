Straßburg (AFP) Die EU-Kommission hat den Verkauf der Energiesparte des französischen Alstom-Konzerns an den US-Riesen General Electric (GE) unter Auflagen gebilligt. Brüssel habe die Auswirkungen des 12,5 Milliarden Euro schweren Geschäfts sehr eingehend geprüft, sagte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Straßburg. Um den Wettbewerb auf dem Markt für innovative Hochleistungsgasturbinen zu erhalten, müsse GE diese Alstom-Sparte noch vor einer Übernahme verkaufen. GE habe als Abnehmer den italienischen Konkurrenten Ansaldo vorgeschlagen.

