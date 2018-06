Minsk (SID) - Das Spiel von Luxemburgs Fußball-Nationalteam in der EM-Qualifikation am Dienstagabend in Weißrussland kann wie geplant stattfinden. Die meisten jener 15 Spieler, die in der Nacht zum Montag unter erheblichen Magen-Darm-Problemen litten, konnten am Montagabend bereits wieder leicht trainieren, berichtete das Luxemburger Wort.

Aller Wahrscheinlichkeit nach lag die Ursache für die gesundheitlichen Probleme in einer Bolognese-Soße, welche die Spieler am Sonntag in einem Hotel in Minsk gegessen hatten. Der Teamarzt bestätigte, dass das Schlimmste jedoch überstanden sei und die Begegnung der Gruppe C nicht wie befürchtet verschoben werden muss.