Vilnius (SID) - Fußball-Zwerg San Marino ist am Dienstag sein erstes Auswärtstor seit mehr als 14 Jahren gelungen. Matteo Vitaioli traf beim 1:2 (0:1) im EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen in Vilnius in der 55. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. Das bis dahin letzte Auswärtstor hatte San Marino am 25. April 2001 beim 1:1 in Lettland erzielt, es folgten 37 Auftritte auf fremden Plätzen ohne jeden Torerfolg.