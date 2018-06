London (dpa) - Ein richtig großes Fest zu Ehren von Elizabeth II. wird es im kommenden Frühjahr geben, dann wird die Königin 90 Jahre alt.

So ganz lassen die Briten sich das Feiern aber auch nicht nehmen, wenn sie am Mittwoch zur Monarchin mit der längsten Regierungszeit der britischen Geschichte wird. Die Queen bleibt in Schottland, eröffnet mit Print Philip (94) eine Bahnlinie und isst angeblich mit der Familie zu Abend. Und sonst so?

- Der 180 Meter hohe BT-Tower in London, der zur Geburt von Prinz George und Prinzessin Charlotte schon per Mega-Schriftzug der Welt "It's a boy" und "It's a girl" verkündete, leuchtet wieder mit einer Botschaft: "Long May She Reign", wird da abends zu lesen sein, "Möge sie lange regieren". Den Wunsch erfüllt sie ja bereits.

- Die prunkvolle königliche Barkasse "Gloriana" fährt die Themse entlang, ein bisschen wie zum 60. Thronjubiläum. Mittags geht es nahe der Tower Bridge los und dann 45 Minuten durch London bis zum Parlament. Die Organisatoren hoffen auf viel Applaus am Ufer.

- Andenken gibt es natürlich auch: Unter anderem einen Kugelschreiber, eine große Schoko-Münze, ein 1000-Teile-Puzzle, ein Küchenhandtuch, eine Tasse und allerhand sonstiges (Zier-)Geschirr gibt es in der offiziellen Rekordkollektion.

- Die Münzanstalt ehrt die Queen mit einer 20-Pfund-Gedenkmünze aus Silber. Darauf sollen alle fünf Porträts Elizabeths vereint sein, die bisher auf britischen Münzen zu sehen waren. "Ich wollte, dass mein Design zeigt, wie Queen Elizabeth auch als Gesicht einer Münze über die Jahre gereift ist", sagte Designer Stephen Taylor.

- Auch bei Madame Tussauds gibt man sich Mühe und spendiert der Wachsfigur Elizabeths ein neues Kleid - das allerdings genau so aussieht wie das alte. Die weiß-silberne Robe ist bedeckt mit 53 000 Kristallen, die Mitarbeiter von Madame Tussauds in 150 Stunden Handarbeit aufgenäht haben.

- Die Abgeordneten im britischen Unterhaus werden eine halbe Stunde lang den historischen Tag feiern - wie, ist aber nicht bekannt.