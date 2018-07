London (AFP) Riesenfusion auf dem Glücksspielmarkt: Aus der irischen Buchmacherfirma Paddy Power und dem britischen Online-Sportwettenanbieter Betfair wird künftig Paddy Power Betfair. Die bisherigen Anteilseigner von Paddy Power halten an dem neuen Unternehmen 52 Prozent der Anteile, die von Betfair 48 Prozent, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. An die Paddy-Power-Anteilseigner wird demnach eine Sonderdividende von 80 Millionen Euro ausgeschüttet. Betfair-Investoren bekommen für jeden Anteilsschein 0,4254 Anteile am neuen Unternehmen.

