Neu Delhi (AFP) Die indische Polizei hat sechs Männer festgenommen, die der Gruppenvergewaltigung einer 17-jährigen Jugendlichen verdächtigt werden. Die junge Frau sei nach eigenen Angaben in der westlichen Stadt Jaipur in eine Falle gelockt worden, teilte die Polizei am Dienstag. Demnach hatten ihr Nachbarn ein Jobangebot vorgetäuscht und waren Ende August mit ihr von Neu Delhi nach Jaipur gereist. Dort sei sie in ein Hotel gebeten worden, wo sie von zehn Männern vergewaltigt worden sei.

