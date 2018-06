Phnom Penh (AFP) Bei einem Brand in einem Nachtclub der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Frauen seien bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag erstickt, zwei Männer seien verletzt worden, sagte der stellvertretende Polizeichef Net Vantha am Dienstag. Bei den Opfern handelte es sich demnach um Kambodschaner. Auslöser sei vermutlich ein Kurzschluss. Polizei und Justiz hätten Ermittlungen aufgenommen.

