Minneapolis (dpa) – Zwei Monate nach der Tötung des beliebten Löwen Cecil in Simbabwe hat der Großwildjäger, der Zahnarzt Walter Palmer, in den USA wieder seine Arbeit aufgenommen. Unter Protestrufen von Demonstranten betrat Palmer seine Praxis in der Kleinstadt Bloomington im US-Staat Minnesota, wie die Zeitung "StarTribune" berichtete. Palmer sei schweigend und mit einem Lächeln an den Demonstranten vorbeigegangen. Polizisten waren vor Ort. Palmer hatte am Wochenende in einem Interview gesagt, seine Jagdmethode sei völlig legal gewesen und er wolle nun zur Normalität zurückkehren.

