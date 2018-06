New York (dpa) - "Mad-Men"-Star Jon Hamm und Schauspielerin Jennifer Westfeldt haben ihre fast zwei Jahrzehnte lange Beziehung beendet. Man werde sich weiter in jeder möglichen Hinsicht gegenseitig unterstützen, heißt es in einer Mitteilung an das Magazin "People". Hamm hatte in der kürzlich zu Ende gegangenen Fernsehserie "Mad Men" den trinkfreudigen Werbemann und Frauenheld Don Draper gespielt. Im März teilte Hamms Sprecherin überraschend mit, dass der Schauspieler "eine Behandlung gegen seine Alkoholabhängigkeit abgeschlossen" habe.

