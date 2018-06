Beirut (AFP) Ein ungewöhnlich schwerer Sandsturm ist am Dienstag über mehrere Länder des Nahen Ostens gefegt, mindestens zwei Menschen kamen im Libanon ums Leben. Bei zahlreichen Menschen wurden gesundheitliche Beschwerden wie Erstickungsanfälle hervorgerufen. Wie Satellitenbilder zeigten, begann der Sturm am Montag im Norden des Irak und führte dann in breiter Front Staubwolken über Syrien, den Libanon, die Palästinensergebiete und Israel bis nach Zypern und zur Südküste der Türkei.

