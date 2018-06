Moskau (AFP) Die Zahl der in Russland verkauften Autos ist im August weiter gesunken, jedoch weniger stark als noch im Monat zuvor. Die Händler setzten gut 138.500 Fahrzeuge ab, wie die Association of European Businesses (AEB), ein Zusammenschluss europäischer Firmen in Russland, am Dienstag mitteilte. Das seien 19,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, dem stehe aber ein Rückgang um 27,5 Prozent im Juli gegenüber.

