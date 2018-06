Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit Superstar Dirk Nowitzki steht bei der EM-Vorrunde in Berlin vor einer Weichenstellung. Gegen die Türkei herrscht im dritten Gruppenspiel nach der unglücklichen Niederlage gegen Vizeweltmeister Serbien in letzter Sekunde bereits Erfolgsdruck. Das Spiel beginnt um 17.45 Uhr.

Die neuformierte U21-Nationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht am Dienstag vor ihrer ersten Nagelprobe. Das Team von DFB-Trainer Horst Hrubesch trifft in der Qualifikation zur EM-Endrunde 2017 in Polen in ihrem Auftaktspiel in Baku auf Gastgeber Aserbaidschan und gilt für die Begegnung am Kaspischen Meer als klarer Favorit.

In der Qualifikation zur EM-Endrunde 2016 in Frankreich stehen am Dienstag in drei weiteren Gruppen vorentscheidende Begegnungen auf dem Programm. Dabei bietet sich vor allem Österreich in Schweden sowie auch der Schweiz in England sogar die Möglichkeit zur frühzeitigen Buchung des EM-Tickets. Titelverteidiger Spanien muss unterdessen in Mazedonien punkten, wenn die Iberer für die beiden letzten Gruppenspiele nicht noch einmal stärker unter Druck geraten wollen.