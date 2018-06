Stuttgart (SID) - Die Topfavoritinnen aus Russland haben den ersten Finaltag bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Stuttgart dominiert. Neue Titelträgerin mit dem Reifen ist die 19 Jahre alte Margarita Mamun, mit dem Ball verteidigte ihre zwei Jahre jüngere Landsfrau Jana Kudrjawtsewa ihren Titel erfolgreich.

Erwartungsgemäß fanden die beiden ersten Finalentscheidungen in der Porsche-Arena ohne deutsche Beteiligung statt. Im Vorkampf verpassten Jana Berezko-Marggrander (Schmiden) und Laura Jung aus St. Wendel den als Mindestqualifikation erforderlichen achten Platz viermal deutlich.

"Ich versuche, mir keinen Druck zu machen. Aber es ist schwer, im eigenen Land zu turnen, auch wenn es super-spannend ist, vom Publikum unterstützt zu werden", sagte die deutsche Meisterin Berezko-Marggrander nach immerhin zwei fehlerfreien Übungen. Die Sportsoldatin wurde 17. mit dem Ball und 19. mit dem Reifen. Das große Ziel der 19-Jährigen ist es, sich am Freitag im Mehrkampf-Finale ein Olympiaticket zu sichern.

Dieser Herausforderung ist die Olympia-17. von London 2012 nach Meinung von Magdalena Breszka durchaus gewachsen. "Es wird sehr schwierig, aber wenn Jana fehlerfrei durchkommt, hat sie eine Chance, zu den besten 15 zu gehören und nach Rio zu fahren", sagte die 37-Jährige, die zwischen 1992 und 1997 26 nationale Titel holte, den Stuttgarter Nachrichten.

Berezko-Marggranders Teamkollegin Jung kam anders als in ihrer Ball-Übung am Montag am Dienstag mit dem Reifen ohne Patzer durch ihren Vortrag und war als 40. anschließend sichtlich erleichtert: "Eigentlich hatte ich nichts zu verlieren, aber jetzt ist doch viel Ballast von mir abgefallen." Mit dem Ball hingegen wurde sie nur 61.

Die Welttitelkämpfe werden am Mittwoch (10.00 Uhr) mit den Qualifikationen mit den Handgeräten Keulen und Band fortgesetzt.