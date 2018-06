Johannesburg (AFP) Die USA haben vor möglichen Anschlägen auf US-Einrichtungen in Südafrika gewarnt. In einer am Dienstag von der US-Botschaft in Pretoria veröffentlichten Mitteilung hieß es, es gebe eine "terroristische Bedrohung". "Extremisten" könnten in Südafrika Einrichtungen der US-Regierung oder "Gebäude, die mit US-Wirtschaftsinteressen in Verbindung gebracht werden könnten, ins Visier nehmen".

