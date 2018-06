Frankfurt/Main (dpa) - Sind die Ziele der streikenden Pilotenvereinigung Cockpit rechtmäßig? Das will die Lufthansa im laufenden Tarifkonflikt juristisch überprüfen lassen. Aus dem Arbeitsgericht Frankfurt am Main hieß es, das Unternehmen habe eine einstweilige Verfügung beantragt, um den Streik zu stoppen. Die Piloten hatten ihren Streik bis morgen verlängert. Damit werden heute und morgen etliche Flieger am Boden bleiben - heute zunächst im Langstreckenverkehr, morgen auch bei Kurz- und Mittelstreckenflügen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.