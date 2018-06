Genf (AFP) Insgesamt 30.000 Flüchtlinge halten sich nach Angaben der Vereinten Nationen derzeit auf den griechischen Inseln auf, davon allein 20.000 auf Lesbos. Es sehe so aus, als sei die Zahl der Neuankömmlinge auf den Inseln über das Wochenende sprunghaft angestiegen, habe seitdem aber wieder nachgelassen, sagte die Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Melissa Fleming, am Dienstag in Genf. Nach ihren Worten erreichen täglich "einige tausend" Flüchtlinge Griechenland. Mazedonien meldete demnach seinerseits am Montag 7000 Neuankömmlinge.

