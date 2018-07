Genf (AFP) Seit dem Beginn des Konflikts in der Ukraine im April 2014 sind nach jüngsten Angaben der Vereinten Nationen fast 8000 Menschen getötet worden. Der am Dienstag in Genf veröffentlichte Bericht gibt die Zahl der Todesopfer mit 7962, die der Verletzten mit 17.811 an.

