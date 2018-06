Los Angeles (AFP) Jon Hamm, der Star der US-Kultserie "Mad Men" und seine Partnerin Jennifer Westfeldt haben sich getrennt. "Nach 18 Jahren der Liebe und geteilter Geschichte" hätten sie beschlossen, ihre Beziehung zu beenden, hieß es in einer am Dienstag vom "People"-Magazin veröffentlichten gemeinsamen Erklärung des 44-jährigen Stars und der ein Jahr älteren Schauspielerin und Drehbuchautorin. Darin versicherten beide, sie wollten sich auch in Zukunft gegenseitig unterstützen.

