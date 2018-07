Chicago (AFP) Der US-Zahnarzt Walter Palmer, der Anfang Juli mit der Tötung des berühmten Löwen Cecil in Simbabwe international einen Aufschrei auslöste, hat seine Praxis unter Polizeischutz wieder geöffnet. Palmer betrat am Dienstagmorgen (Ortszeit) wortlos das Praxisgebäude in Bloomington im Bundesstaat Minnesota, wie die Zeitung "Minneapolis Star Tribune" auf ihrer Website berichtete. Neben Journalisten und Demonstranten habe sich vor dem Gebäude auch eine Polizeistreife postiert.

