Washington (AFP) Die USA haben erstmals seit Anfang der 90er Jahre wieder eine diplomatische Vertretung für Somalia eröffnet, die aus Sicherheitsgründen aber nicht in dem Bürgerkriegsland ansässig ist. Stattdessen nahmen die für den ostafrikanischen Krisenstaat zuständigen US-Diplomaten am Dienstag ihre Arbeit in der US-Botschaft in Nairobi im benachbarten Kenia auf, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Sie sollen den Angaben zufolge aber regelmäßig nach Mogadischu reisen.

