Buenos Aires (AFP) Argentiniens Ex-Fußballstar Diego Maradona und seine Freundin Rocío Oliva wollen allen Krisengerüchten zum trotz heiraten. "Es wird in diesem Jahr sein, wenn wir das schaffen", sagte Oliva am Dienstag (Ortszeit) am Flughafen in Buenos Aires, wo sie von Reportern erwartet wurde. Die 25-Jährige lebt mit dem 54-jährigen Maradona in Dubai. Sie kam nach Argentinien, um dort den Geburtstag ihres Bruders Luciano zu feiern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.