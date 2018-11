Berlin (dpa) - Der bislang enttäuschende Mitfavorit Spanien hat bei der Basketball-EM seinen zweiten Erfolg gefeiert. Der letzte Vorrunden-Gegner der deutschen Mannschaft setzte sich in Berlin gegen den weiter sieglosen Außenseiter Island mit 99:71 durch. Am Donnerstag geht es zwischen Spanien und Deutschland nun um den Einzug ins Achtelfinale. Gewinnt die deutsche Mannschaft das Duell mit den Spaniern, ziehen Dirk Nowitzki und Co. in die K.o.-Runde im französischen Lille ein. Verliert die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes, ist die EM für sie beendet.

