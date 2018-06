Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf Integrationstour in Berlin: Am Donnerstag will die Regierungschefin in der Bundeshauptstadt die Außenstelle des Bundesamts für Flüchtlinge und Migration (Bamf) sowie eine Willkommensklasse an einer Schule in Kreuzberg besuchen, wie ihr Sprecher Steffen Seibert am Mittwoch ankündigte. Die Kanzlerin wolle damit auch die Arbeit der Beamten würdigen, "auf die ein Ausmaß an Arbeit eingestürmt ist, das man nicht voraussehen konnte".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.