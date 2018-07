Berlin (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Führungsrolle Deutschlands in der EU betont. So klar wie selten zuvor sprach Merkel davon, dass es bei der Bewältigung von Herausforderungen in Europa "ganz besonders" auf Deutschland ankomme: "auf Deutschlands Kraft und auf Deutschlands Stärke".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.