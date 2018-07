Berlin (AFP) In der Ukraine-Krise haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande erneut mit den Staatschefs der Ukraine und Russlands, Petro Poroschenko und Wladimir Putin, telefoniert. Dabei begrüßten die vier Politiker am Mittwochabend nach Angaben der Bundesregierung, dass der für die Ostukraine ausgehandelte Waffenstillstand seit dem 1. September "weitgehend eingehalten wird". Zugleich vereinbarten sie, dass es am Samstag ein Treffen der Außenminister ihrer vier Länder in Berlin geben soll. Für Anfang Oktober planen die Staats- und Regierungschefs dann ein Gipfeltreffen in Paris.

